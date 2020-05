Euronics propone al pubblico italiano un volantino impressionante, tutti i residenti nelle vicinanze di un socio Euronics Dimo potranno effettivamente approfittare di una lunga serie di sconti e di riduzioni di prezzo, in modo da poter scegliere i prodotti più adatti alle proprie esigenze.

Come avete potuto capire, la campagna promozionale discussa nel nostro articolo non risulta essere fruibile da ogni utente sul territorio nazionale, bensì nei soli negozi di proprietà del socio Euronics Dimo (non sul sito ufficiale). Gli acquisti dovranno essere completati fisicamente dal consumatore, recandosi nel punto vendita scelto entro il 27 maggio 2020.

Volantino Euronics: le offerte sono tra le migliori

Osservando da vicino il mondo degli smartphone, gli sconti più interessanti riguardano Apple iPhone Xr a 799 euro, Apple iPhone SE a 499 euro, Huawei P30 Lite a 219 euro, Huawei Y6s a 129 euro, Oppo A5 a 149 euro e Honor 7S a 99 euro.

Parlando invece di indossabili, non mancano anche soluzioni molto richieste e ricercate dal pubblico, come Garmin Vivoactive 3 a 169 euro o anche il Fitbit Charge 3 in vendita al prezzo base di soli 99 euro.

Le offerte del volantino Euronics ovviamente non terminano qui, tantissime occasioni attendono i consumatori che potranno decidere di recarsi fisicamente in negozio per completare gli acquisti. Gli ottimi prezzi riguardano notebook, televisori, elettrodomestici e tanti altri modelli sempre legati al mondo dell’informatica. Per conoscerli a vicino e per avere un’idea della portata della campagna, aprite subito le pagine che trovate elencate qui sotto.