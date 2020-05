Huawei: arriva la EMUI 10.1, scoperta anche la lista per la EMUI 11

Huawei sta vivendo un periodo molto complicato, vista l’avversione degli Stati Uniti. L’azienda cinese sta provando in ogni modo a fare del suo meglio per portare avanti la sua prolifica attività, in alcuni casi riuscendoci senza problemi. L’esempio perfetto è quello dello sviluppo delle interfacce, ovvero del sistema Android secondo Huawei.

In questo caso sembra che l’ultima versione, ovvero la EMUI 10.1, sia arrivando per tutti. Qualcuno però ci sarebbe focalizzato su quella che sarà la prossima versione, ovvero la EMUI 11. Proprio per questo abbiamo provveduto a stilare le due liste di aggiornamento: la prima è sicura, mentre la seconda è frutto di indiscrezioni.

Huawei: ecco le liste in merito all’arrivo della EMUI 10.1 e della EMUI 11

Mate 30 Pro,

Mate 30,

Mate 30 RS Porsche Edition,

Mate 20,

Mate 20 Pro,

Mate 20 X,

Mate 20X 5G,

Mate 20 Porsche Edition,

Mate X,

P40,

P40 Pro,

P40 Pro+,

P30,

P30 Pro,

Nova 6,

Nova 6 5G,

Nova 5T,

Nova 5 Pro,

Nova 5Z,

Nova 5i,

Nova 5i Pro.

EMUI 10.1