I primi modelli di smartphone che siano mai esistiti, hanno cominciato a circolare sul mercato tra gli anni ottanta e gli anni novanta. A quei tempi, non venivano chiamati così, ma venivano piuttosto chiamati cellulari, telefonini telefoni portatili. Quei dispositivi, oggi considerati piuttosto obsoleti, un tempo erano alta tecnologia. Quello che però molti forse non sanno, è che alcuni di quei vecchi modelli, sono considerati oggi, oltre 30 anni dopo, dei veri e propri pezzi da collezione. I modelli in questione hanno un valore di mercato che può superare persino i 1000 euro a seconda delle condizioni dell’oggetto e della sua eventuale capacità di funzionare. Vi parleremo quindi, di alcuni di questi modelli.

Cellulare da collezione, ecco quali sono i modelli di maggior valore

iPhone 2G

Cominciamo da un modello non proprio così vecchio, ma di altrettanto valore. Uno di questi dispositivi ancora funzionante, può valere anche più di 1000 euro, mentre i modelli che non funzionano più hanno un valore che ruota intorno ai 300.

Motorola DynaTAC 800x

Questo dispositivo risale al 1984. Si tratta di uno dei più vecchi che siano mai stati prodotti ed è ricercato moltissimo dai collezionisti. Oltre alla sua età, la ragione è che di questo modello ne esistono appena 300mila in tutto il mondo, e di questi, quelli funzionanti sono ancora meno. Anche in questo caso il suo valore supera i 1000 euro.

Mobira Senator

Più che di uno smartphone, si tratta a tutti gli effetti di una cabina telefonica portatile. Questo prototipo risale al 1981 ed è stato uno dei primi prodotti da Nokia in assoluto. Il suo valore è di circa 1000 euro.

Per concludere, tra i telefoni che hanno un valore inferiore ai 1000 euro, ma comunque importanti e rari, ne esistono tre che in molti conosciamo bene. Stiamo parlando del Nokia 8810, dello storico e leggendario Nokia 3310 diventato ormai una leggenda dei cellulari e delle Ericsson t28. In base alle condizioni e all’eventuale funzionamento di questi tre dispositivi, Il loro prezzo può variare dai 40 ai 100 euro.