Ormai lo si sapeva da stamattina, ma l’ufficialità è arrivata soltanto alle 17:00 di oggi, giovedì 14 febbraio. GTA V è gratis su Epic Games. Che ci fosse in arrivo un gioco più grosso rispetto alla valanga di indie che lo store ha rilasciato nel corso degli ultimi mesi si sapeva, ma nessuno si aspettava un rilascio del genere.

Il gioco è gratis da tenere. Se lo si prende entro il 21 di maggio allora lo si potrà tenere per sempre, una promozione sicuramente da non perdere. Sebbene il gioco abbia sul groppone diversi anni, ha ancora molto da dare, soprattutto se non lo si è mai giocato. Sicuramente il fatto che sia diventato gratuito adesso potrebbe essere un altro segnale dell’arrivo del nuovo capitolo.

GTA V e i server di Epic crollano

Ovviamente una promozione del genere ha causato un effetto a catena. I videogiocatori si sono fiondati sulla piattaforma dei creatori di Fortnite e hanno mandato in palla il sistema. Troppi accessi e per ora, riuscire ad accadere per prendersi il gioco è parecchio complicato, ma poco importa. Di tempo per prenderlo ce n’è.

Il gioco è rilasciato con una versione chiamata Premium Edition e permette l’accesso a contenuti extra rispetto al solo gioco base. Per prenderlo bisogna attivare il processo a doppia autenticazione di Epic Games, sistema introdotto da poco e necessario per poter riscattare i giochi gratuiti ormai da un paio di settimane. Con un po’ di pazienza potrete mettere le mani su uno dei giochi più apprezzati e giocati degli ultimi anni.