Esatto. Pare che nel prossimo capitolo di Grand Theft Auto, GTA 6, appunto si possa controllare il “membro maschile” del proprio personaggio. Ciò dovrebbe avvenire all’interno di un mini-gioco chiamato “pissing” che lascia molto spazio all’immaginazione. E’ quanto è emerso da un recentissimo quanto corposo leak pubblicato nelle scorse ore su Reddit.

L’utente che ha pubblicato le informazioni di cui proporremo a breve la traduzione ha affermato che a rilasciarle sarebbe stato un ex dipendente della Rockstar Games. Prima di proseguire, teniamo a precisare che – almeno per il momento – queste voci non sono state né confermate né smentite da chi di dovere. Pertanto consigliamo di prendere quanto verrà detto con le pinze e di non dare nulla per certo.

GTA 6, come sarà il prossimo titolo della Rockstar Games secondo il più recente leak