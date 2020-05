Vodafone non smette mai di stupire, proprio in questi giorni ha deciso di confermare una delle offerte più interessanti ed in voga del periodo, la Special 50 Digital Edition risulta essere ancora perfettamente attivabile da una specifica porzione di consumatori.

L’accesso alla suddetta offerta, a dispetto di quanto effettivamente potremmo pensare, non è aperto ad ogni numero di telefono, ma risulta essere disponibile solo ed esclusivamente per coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da uno dei tantissimi operatori virtuali attualmente presenti sul mercato nazionale (ad esclusione però dei soliti ho.Mobile, Kena Mobile e Very Mobile).

Coloro che potranno effettivamente richiederla sul proprio numero, inoltre, dovranno pagare 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, nonché optare per la portabilità obbligatoria del numero originario. La richiesta di attivazione sarà da presentare direttamente nei punti vendita sparsi per il territorio.

Passa a Vodafone: la promozione continua a sorprendere

La passa a Vodafone, chiamata Special 50 Digital Edition, nasconde al proprio interno una miriade di contenuti, in particolare l’utente si ritrova a poter accedere a 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando anche per illimitati minuti da poter utilizzare per telefonare a chiunque, finendo con i soliti SMS senza limiti da inviare ad ogni numero in Italia.

Il prezzo fisso corrisponde esattamente a soli 7 euro al mese, da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile annessa. Ricordiamo che potrà essere offerta anche l’opportunità di pagare tramite conto corrente bancario, non sarà in nessun modo obbligatorio, ma rappresenterà solamente un plus o una comodità aggiuntiva.