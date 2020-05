Euronics riparte, dopo una lunga attesa a causa del virus che sta attanagliando la penisola, eccoci finalmente ritornare con il possibile acquisto di prodotti direttamente nei punti vendita fisici sul territorio nazionale. Il volantino corrente, attivo fino al 20 maggio 2020, è disponibile solo ed esclusivamente presso il socio La Via Lattea.

Avete capito bene, gli acquisti non potranno essere effettuati online o in altri negozi sparsi per il territorio, coloro che si avvicineranno e vorranno completare le compravendite, infatti, potranno prenotare il prodotto e ritirarlo personalmente, telefonare al punto vendita per richiedere la consegna a casa, oppure recarsi personalmente.

Volantino Euronics: risparmiare è davvero molto facile

I prodotti inclusi all’interno del volantino Euronics sono al solito veramente tantissimi, gli utenti si ritrovano a poter scegliere tra una grandissima varietà di sconti e di riduzioni di prezzo. Osservando da vicino il mondo degli smartphone non possiamo trascurare la presenza di Huawei P40 a 799 euro, P40 Lite a 289 euro, P20 Pro a 599 euro, P30 a 449 euro, P30 Lite a 219 euro o Nova 5T a 169 euro.

Per quanto riguarda i modelli Samsung, invece, ecco arrivare i vari Galaxy S10 Lite a 599 euro, Galaxy A51 a 329 euro, Galaxy A71 a 429 euro, Galaxy A30s a 199 euro, Galaxy A40 a 199 euro o Galaxy A10 a 129 euro.

Non mancano ad ogni modo anche soluzioni appartenenti a brand differenti, annoveriamo infatti Oppo A9 2020 a 199 euro, Oppo A5 2020 a 159 euro, Motorola One Macro a 159 euro, Motorola E6 a 139 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 279 euro o anche lo Xiaomi Redmi Note 8T a 179 euro.

Le offerte non terminano qui, se incuriositi non dovete fare altro che aprire le pagine che potete trovare elencate poco sotto.