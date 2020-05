Il volantino Trony recentemente attivato dall’azienda su tutto il territorio nazionale, raccoglie al proprio interno una campagna promozionale sicuramente dal grande spessore e dall’attrattiva decisamente elevata, parliamo dello Sconto IVA, in questo caso rappresentato nella variante “raddoppiata”.

A differenza della promozione Euronics, in cui comunque l’utente si ritrova costretto a spendere una cifra superiore ai 699 euro per accedere alla campagna, in questo caso l’acquirente non si trova dinnanzi alcun tipo di limitazione. Per approfittare del volantino Trony non dovrà fare altro che recarsi personalmente in negozio (ricordiamo che gli acquisti non possono essere effettuati sul sito ufficiale) e scegliere tutti i prodotti desiderati.

Volantino Trony: Sconto IVA raddoppiato

Una volta giunto in cassa, questi potrà godere di una riduzione del 32,82% del valore finale previsto dallo scontrino, come detto, indipendentemente dalla quantità e dalla categoria della merce acquistata.

Data la natura del volantino Trony, è bene precisare comunque che in ogni caso sarebbe impossibile pensare di godere di uno sconto del 44%, in quanto nel momento in cui viene composto il prezzo finale, l’IVA viene applicata su un valore più basso del finale (infatti è composto da prezzo base + IVA). Di conseguenza, sarà necessario effettuare lo scorporo dell’imposta sul valore aggiunto, corrispondente ad una percentuale par a circa il 18% se singolo e 32% se doppio.

Per ogni altra informazione, o comunque per conoscere da vicino il volantino Trony, non vi resta che aprire subito le pagine inserite nel nostro articolo, ricordando tutte le indicazioni precedenti.