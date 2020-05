L’affermarsi della rete 5G non sta facendo altro che apportare sempre più cambiamenti alle regole del mercato. Tra queste, potrebbe anche arrivare a cambiare non poco quelle che riguardano l’uso della rete ADSL e della fibra ottica. Sembra proprio che il 5G possieda moltissime caratteristiche in grado di competere con entrambe. Vediamo insieme tutte le novità.

Rete 5G, Ecco in che modo potrebbe competere con fibra ottica e ADSL

Una delle cose che potrebbe interessare sapere a tutti voi, è la scelta di usare la rete 5G all’interno delle automobili. Questa decisione è stata presa dal Consiglio Europeo, il quale ha stabilito che la Car Vehice to Everything (connettività dei veicoli) dovrà avere il 5G come standard. Questo renderà la rete 5G molto importante per l’intera Unione Europea. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha partecipato insieme ad altri 20 Paesi, a una votazione che stabilisse questa nuova regola.

Ma cosa significa questo? significa che potrebbero avvenire moltissimi cambiamenti relativi alla tecnologia. I futuri dispositivi le future automobili è tutto ciò che c’è di correlato riguardante l’Internet of Things (IoT) potrebbero essere prodotti in maniera differente. Fino a poco tempo fa, ADSL e fibra ottica erano considerati le soluzioni con una maggiore stabilità, che la rete 5G sta dimostrando di avere.

Huawei, Land Rover, Qualcomm, Jaguar, e Nokia, sono alcune delle aziende che spingono fortemente verso questa direzione. Il pensiero comune è che la rete 5G sia in grado di fornire delle prestazioni di altissimo livello e con una latenza tale da sfiorare lo zero. Chissà che con l’avanzare dei progressi, prima o poi non si arrivi persino a sviluppare la famosa guida autonoma.