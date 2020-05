CoopVoce: che sfida a Iliad, la ChiamaTutti TOP 50 regina della telefonia

Non tutti se lo aspettavano, ma ad oggi CoopVoce risulta uno dei gestori più affidabili in assoluto. La nota azienda che agisce da tempo nel campo dei gestori virtuali, ha creato un nuovo tipo di strategia che l’ha letteralmente tirata fuori dal dimenticatoio a cui era destinata.

Ogni utente che voleva cambiare gestore, tendeva ad evitare sistematicamente le offerte di questo provider, il quale era accusato di includere pochi contenuti nelle sue promo. I prezzi stabiliti da CoopVoce risultavano molto convenienti, ma non i contenuti, i quali però sono stati finalmente stravolti con la nuova linea di promozioni. Tutti infatti sanno che oggi possono fidarsi di quel gestore che prima veniva bistrattato da chiunque. Le sue offerte hanno davvero tutto, oltre a fregiarsi di un prezzo che non scade mai nel tempo.

CoopVoce: arriva la nuova ChiamaTutti TOP 50 che include al suo interno tutti i migliori contenuti

Ciò a cui CoopVoce ha pensato mesi addietro, non è stata altro che una strategia volta a rinnovare il modus operandi del gestore stesso. Tutti sapevano che le sue offerte erano abbastanza convenienti dal punto di vista del prezzo, e quindi il gestore non ha fatto altro che aumentare i contenuti al loro interno.

La linea ChiamaTutti oggi include anche la TOP 50 con 10 euro al mese e per sempre. Al suo interno ci sono le migliori soluzioni, come minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS verso tutti i numeri e infine anche 50 giga per il traffico dati in 4G. Anche gli utenti già clienti potranno sottoscrivere la nuova promozione.