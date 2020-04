Le funzionalità che Niantic ha annunciato per Pokémon Go a metà aprile stanno per arrivare ufficialmente tramite update per i dispositivi mobile. Per cominciare, il tuo Pokémon Buddy – il Pokémon che hai scelto per far compagnia al tuo avatar, ora sarà in grado di recuperare ricompense dai PokéStop e dalle Palestre vicini a te.

Questa funzione è ovviamente un modo per farti rimanere a casa, poiché grazie ad esso non avrai bisogno di scendere per raccogliere regali dai Pokéstop. Se non hai ancora ricevuto l’update non preoccuparti: Niantic afferma che la funzionalità verrà implementata su base regionale per garantire stabilità. Dunque, controlla su Play Store o App Store l’update che dovrebbe arrivare a breve.

Pokémon Go, arrivano anche altre novità

Inoltre, i Pass Raid remoti sono ora disponibili nel negozio di gioco. I pass sono una novità rilasciata con questo aggiornamento e ti danno la possibilità di unirti a battaglie in modalità raid nella schermata “Nelle vicinanze” o altrove sulla mappa. In questo modo potrai organizzarti con i tuoi amici in totale libertà e senza dover necessariamente lasciare la tua abitazione.

Infine, c’è un nuovo bundle da 1 PokéCoin che puoi acquistare. Da oggi fino al 4 maggio 2020 alle 10:00 ET / 13:00 PT, puoi ottenere 20 Ultra Ball, 15 bacche di Pinap e 15 bacche di Razz per una sola moneta dal negozio di gioco. Niantic ha lanciato il bundle come un modo per rendere il gioco più semplice ed economico mentre non puoi visitare i PokéStops. Questi bundle vengono introdotti ogni settimana e sono sempre diversi, dunque è consigliato non perdere nessuna di queste offerte.