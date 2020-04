CoopVoce: confronto con Iliad, arriva la TOP 50 con tutto incluso

Quando CoopVoce ha deciso di intensificare la sua attività produttiva, gli utenti non hanno assolutamente dato credito ad un miglioramento delle sue offerte. Inizialmente questo provider infatti non ha riscosso per nulla successo, visto che gli utenti hanno letteralmente ignorato le sue proposte.

Il rischio di chiudere bottega è stato dunque concreto per il provider di Coop, il quale è riuscito a trovare però una via d’uscita. C’è stato infatti un cambio di strategia ad oggi visibile grazie al rinnovamento delle offerte, le quali sono diventati molto più appetibili rispetto a mesi fa. Ora infatti CoopVoce risulta uno dei gestori che gli utenti in cerca di un nuovo provider valutano di più. La sua affidabilità è massima e la rete è di primo livello grazie all’appoggio immancabile di Vodafone.

CoopVoce ravviva il suo dominio tra i gestori virtuali grazie all’arrivo della nuova ChiamaTutti Top 50 con tutto incluso

Scegliere una nuova offerta quando si è legati ad un gestore da tempo, può risultare difficile anche se ora come ora sono tante le alternative. Una di queste è fornita da CoopVoce, e in particolare modo con la ChiamaTutti TOP 50.

Si tratta di una nuova proposta lanciata diverse settimane fa, la quale include al suo interno minuti senza limiti verso tutte le numerazioni fisse e mobili nell’Unione Europea e 1000 SMS verso tutti. Ci sono infine anche 50 giga in 4G per navigare sul web senza limitazioni. La promo costa solo 10 euro al mese per sempre ed è inoltre disponibile anche per coloro he sono già clienti.