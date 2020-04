Tifosi e appassionati di calcio sono ormai in lutto da diverse settimane per lo stop completo di ogni evento sportivo. Saltati campionati, coppe e manifestazioni di ogni genere, a questo punto dell’anno in molto cominciano a chiedersi perché pagare l’abbonamento a Sky, Dazn o altre pay tv.

Molti abbonati chiedono di poter essere rimborsati, sostenendo che senza partite e altri eventi sportivi live non ha senso che si paghi. E le varie piattaforme di pay tv devono in qualche modo trovare la quadra, o almeno una qualche forma di compensazione per quello che gli utenti ritengono un sopruso. Se Sky, Mediaset o DAZN non lo facessero, alla riapertura dei campionati di calcio ci sarebbe un tracollo di disdette.

Rimborso dalle pay-tv si può: le alternative messe in campo

Le varie piattaforme le stanno tentando tutte per di non scontentare i loro abbonati. Ma d’altro canto, le pay tv si sentono forti del fatto che nessuno intenterà loro una causa per avere un rimborso per mancata fruizione del servizio di pochi mesi. Tuttavia, se ci fosse il blocco completo delle manifestazioni sportive nel 2020, un rimborso sarebbe sicuramente preso in considerazione dalle pay tv.

Per accontentare gli utenti, Sky sta offrendo contenuti extra per gli abbonati ai pacchetti Calcio e Sport, ovvero materiale multimediale che non fa parte dell’offerta che hanno sottoscritto. Si parla di accesso completo, ma temporaneo, ai pacchetti Cinema e Famiglia garantito fino a che non sarà terminato lo stato di emergenza. Ma questa soluzione proposta da Sky genera diversi scontenti, laddove chi ha l’abbonamento su digitale terrestre non beneficia di alcun contenuto extra, mentre chi ha già pacchetti di abbonamento completi non ha avuto alcuna compensazione.

Dazn propone invece di mettere in pausa l’abbonamento per non perdere denaro, soprattutto in mancanza di misure correttive in questo periodo di zero eventi sportivi. Se viene scelta la funzionalità “pausa”, l’abbonamento viene sospeso al termine del mese già pagato e può essere riattivato quando lo desidera il cliente. Tuttavia solo alcune tipologie di abbonati a DAZN possono sospendere il contratto:

Chi ha un abbonamento a DAZN attivo;

Chi ha acquistato l’abbonamento direttamente on-line senza offerte di partner commerciali;

Chi ha acquistato l’abbonamento tramite carta di credito o Paypal.

Eurosport Player e Now Tv non danno invece possibilità alcuna di mettere in pausa l’abbonamento, e mentre la prima offre come Sky contenuti extra la seconda non fa nemmeno quello.

Potete disdire l’abbonamento a qualunque piattaforma in ogni momento, ma di rimborsi per ora non si parla.