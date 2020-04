Il diesel è ancora scelto dai consumatori italiani, e non solo, a discapito della nuova motorizzazione elettrica in diffusione nell’ultimo periodo, proprio per cercare di combattere un inquinamento atmosferico in grado di raggiungere livelli impensabili fino a qualche anno fa.

Il futuro dell’automobile è indiscutibilmente rappresentato dall’elettrico, siamo perfettamente consapevoli del dover dare un forte segnale al mondo per cercare di limitare i danni che gli stiamo causando, a partire proprio dalle emissioni di PM 2.5 e PM 10 delle automobili. I nuovi modelli diesel e benzina hanno ridotto moltissimo l’impatto ambientale, ma nessuno è in grado di raggiungere il livello di zero emissioni garantito proprio dall’elettrico.

Nonostante tutte le premesse, al giorno d’oggi ci ritroviamo a fronteggiare un settore in cui la maggior parte di noi preferisce ancora il motore termico, le motivazioni più comuni sono le seguenti.

Diesel vs Elettrico: ecco le motivazioni più comuni degli utenti