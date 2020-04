Per oltre un mese i clienti delle reti TIM, WindTre, Vodafone, Iliad ed MVNO hanno temuto un generalizzato down dei servizi Internet. I network degli operatori stentano a mantenere attiva una connessione ad alta velocità in casa e fuori casa nonostante la compresenza di sistemi ad alto valore come la Fibra FTTH e la nuova frontiera della connettività 5G.

Le statistiche forniscono informazioni precise circa il motivo per cui Internet lento stia rappresentando il male minore per una popolazione costretta alla quarantena inoltrata. I dati parlano chiaro con il boom delle connessioni che ha toccato punta +400% in meno di 30 giorni esatti a partire dalla dichiarazione dello stato di isolamento sanitario.

Allo scopo di garantire l’accesso pubblico ai canali online ed ai servizi i gestori hanno deciso di limitare la banda Internet senza strafare con gli speed test. La rapidità di accesso alle informazioni online è diminuita ma continua a funzionare dopo il potenziamento della rete imposto dal Decreto Cura Italia. Si teme per un probabile switch-off della rete, ma è solo opinione personale dopo le dichiarazioni della Ministra per l’innovazione digitale Paola Pisano che ha finalmente chiarito la posizione dei provider.

Internet rischia di collassare: non c’è nulla da temere, la rete continua a funzionare

Tranne che per un paio di occasioni non c’è stato modo di assistere ad un vero switch-off a lungo termine della rete. Le infrastrutture a supporto della connettività sono state attivate in poche ore con uno spegnimento programmato che non ha causato particolari disagi. Le difficoltà sono state superate e di fatto si naviga normalmente sia in caso di smart working che di semplice connettività ai servizi Internet più comuni come la navigazione, lo streaming, il gaming e l’uso delle app di messaggistica e condivisione.

Nelle parole della ministra Pisano veniamo tutti rassicurati sul fatto che:

“Il collasso della rete non dovrebbe accadere, è molto difficile… tecnicamente ci sono tutti i mezzi per non far collassare il web”.

Un down Internet è dunque altamente improbabile dopo le imposizioni per la cablatura di nuovi impianti ed il lancio di nuovi satelliti per la comunicazione 3G/4G e 5G su tutto il territorio nazionale. Teniamo duro mentre il comitato medico specializzato nella lotta al Coronavirus trovi una soluzione che riporti tutto ad una ricercata e desiderata normalità.