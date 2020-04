Huawei aggiorna gli smartphone alla EMUI 10.1, ma ecco anche la EMUI 11

Ogni volta che si parla di Huawei sembra difficile non tesserne le lodi. La nota casa produttrice cinese è stata in grado di migliorarsi step by step e grazie anche all’appoggio di Android.

Proprio con la sua EMUI, arrivata alla versione 10.1, gli utenti possono avere una prova lampante di come il marchio sia cresciuto. In basso potete trovare la lista completa con gli smartphone che riceveranno l’update, ma a quanto pare è venuta fuori anche una lista in merito alla EMUI 11.

Huawei continua a distribuire la sua nuova EMUI 10.1 ma gli utenti ormai pensano già alla prossima EMUI 11

EMUI 11

Mate 30 Pro,

Mate 30,

Mate 30 RS Porsche Edition,

Mate 20,

Mate 20 Pro,

Mate 20 X,

Mate 20X 5G,

Mate 20 Porsche Edition,

Mate X,

P40,

P40 Pro,

P40 Pro+,

P30,

P30 Pro,

Nova 6,

Nova 6 5G,

Nova 5T,

Nova 5 Pro,

Nova 5Z,

Nova 5i,

Nova 5i Pro.

EMUI 10