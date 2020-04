Tra le tasse obbligatorie probabilmente più detestate da cittadini italiani, esiste senza dubbio il bollo auto, ma anche il canone RAI. Sia l’una che l’altra, sono spesso considerate delle tasse inutili e superflue, che gli utenti si sentono ingiustamente obbligati a pagare e sulle quali risparmierebbero molto volentieri. Ma è veramente possibile evitare di pagare sia l’una che l’altra? Dei casi esistono, ma si tratta eccezioni. Ecco quali sono.

Esenzione canone RAI e bollo auto, in quali rari casi può succedere

Questo genere di privilegio, per molte ragioni abbraccia una percentuale piccolissima degli italiani. In questo momento più che mai, il nostro Paese sta affrontando una immensa crisi economica e necessità di più entrate possibili. Secondo i calcoli, il totale guadagnato dal Governo tra i pagamenti del canone RAI e quello dei bolli auto, l’ammontare percepito equivale a circa 7 miliardi di euro, ogni anno. Trattandosi di una somma così ingente, è naturale che il governo non vi rinunci, soprattutto adesso. Malgrado ciò, nel tempo sono avvenuta una serie di modifiche sulle modalità di pagamento e la discrezionalità con cui si effettuano i versamenti.

Il canone RAI va pagato da tutti, indiscriminatamente. Il costo annuale del canone è di circa 100 euro, che vengono distribuiti all’interno della bolletta energetica mensile di tutto l’anno. Per il bollo auto invece, i cambiamenti sono stabiliti da ciascuna regione e da alcuni fattori: stasi tariffaria, aumento di prezzo per kWh, diminuzione dei costi per la tassa di possesso. L’unica maniera per riuscire non pagare l’una o l’altra tassa, essere affetti da eventuali disabilità, o avere un’età superiore ai 75 anni.