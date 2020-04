L’operatore virtuale ho Mobile offre esclusivamente ad alcuni nuovi clienti la sua offerta ho 5.99€, che permette di ottenere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri; SMS illimitati verso tutti i numeri; e 70 GB di traffico dati in 4G Basic.

La promozione può essere attivata soltanto dai clienti che trasferiscono il numero da uno dei gestori selezionati da ho Mobile, che consente di acquistare la SIM e attivare la tariffa tramite il suo sito ufficiale http://www.ho-mobile.it e presso i suoi 3000 punti vendita.

ho Mobile: ecco chi può attivare l’offerta ho 5.99€!

L‘offerta ho Mobile da 5.99€ al mese è riservata ai clienti che procedono con il trasferimento del numero da Iliad, Fastweb, CoopVoce e altri operatori virtuali, eccetto Kena Mobile e Daily Telecom.

I clienti che effettuano l’attivazione della tariffa hanno la possibilità di usufruire di vari servizi importanti. Nello specifico, il gestore consente di utilizzare: il servizio di avviso di chiamata e il servizio di trasferimento di chiamata; la navigazione hotspot e l’sms ho. chiamato. Anche il numero 42121 può essere contattato gratuitamente per conoscere il credito residuo. L’app ho Mobile è disponibile per tutti i clienti, che possono utilizzarla per richiedere il trasferimento del numero dopo aver acquistato la SIM, per effettuare il rinnovo anticipato in caso di esaurimento dei Giga previsti mensilmente; e per monitorare lo stato della promozione.

Al momento dell’acquisto è prevista una spesa iniziale di soli 6,99 euro, di cui: 0,99 euro sono necessari per ottenere la nuova SIM; e 6,00 euro per la prima ricarica, che sarà utilizzata per sostenere il primo rinnovo dell’offerta.