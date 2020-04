MediaWorld è imprendibile, in questi giorni ha lanciato un volantino davvero incredibilmente interessante, gli utenti possono scegliere tra tantissimi prodotti a prezzi bassissimi, senza rinunciare alla qualità, ma sopratutto senza muoversi minimamente dal divano di casa.

Avete capito bene, tutti gli acquisti possono essere effettuati direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso; la consegna presso il domicilio è da ritenersi sempre completamente gratuita, salvo indicazione differente e sopratutto senza limitazioni sulla spesa minima necessaria.

Allo stesso modo segnaliamo la possibilità di richiedere una rateizzazione a Tasso Zero, con pagamento immediato direttamente tramite il conto corrente bancario.

MediaWorld: il volantino è ricco di sorprese

Solo per questo fine settimana l’azienda ha lanciato una buonissima campagna promozionale con alcune piccole chicche da non lasciarsi sfuggire, a partire dall’ottimo Oppo Reno 2 a 379 euro (al posto del canonico 499 euro), passando anche per i super economici Wiko Y50 a 57,99 euro e Honor 9X a 219 euro.

In alternativa, il volantino MediaWorld propone uno speciale asciugatrici con sconti fino al 50% fino al 19 aprile, passando per gli LG e Sony days fino al 14 aprile, anche in questo caso con la possibilità di sfruttare il Tasso Zero per il pagamento a rate tramite il proprio conto corrente bancario.

Tutti gli sconti risultano essere attivi sul sito ufficiale, con consegna gratuita presso il domicilio, ricordate che i negozi sono attualmente chiusi al pubblico sino a data definirsi. Per maggiori informazioni aprite questo link.