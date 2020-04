Xiaomi ha lanciato due nuovi orologi smart pensati per un’utenza più giovane: Xiaomi Mi Kids Watch 4 e Xiaomi Mi Kids Watch 4 Pro, entrambi dotati di un ampio schermo AMOLED squadrato da 1,78 pollici e risoluzione di 368 x 448 pixel (326 PPI), connettività 4G e possono essere immersi in acqua fino a 20 metri. Entrambi i dispositivi, poi, implementato due fotocamere: una interna, per effettuare video-chiamate e per permettere ai genitori di monitorare i figli, ed una che punta verso l’esterno dello smartwatch, utile al monitoraggio dell’ambiente circostante.

Xiaomi Mi Kids Watch 4 e Xiaomi Mi Kids Watch 4 Pro, caratteristiche e prezzi

Xiaomi Mi Kids Watch 4 dispone di due fotocamere da 5 MP ciascuna, implementa una batteria da 920 mAh che garantisce fino ad 8 giorni di autonomia in stand-by. Integra, così come il fratello maggiore, un chip NFC per effettuare pagamenti direttamente con l’orologio, ed è alimentato dalla piattaforma Qualcomm Wear 2500 accompagnato da 1 GB di RAM e 4 GB di spazio di archiviazione interna. Sul dispositivo è possibile scaricare ed installare diverse app, tra cui quelle di messaggistica istantanea, quelle per l’apprendimento ed alcuni giochi.

Anche Xiaomi Mi Kids Watch 4 Pro è alimentato dalla piattaforma Qualcomm Wear 2500, ma è aiutato da 1 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione interna. Il dispositivo è dotato di una selfie-camera da 5 MP ed una fotocamera ambientale da 8 MP. Rispetto al fratello minore, Mi Kids Watch 4 Pro è dotato di un’avanzata tecnologia GPS dual-band che garantisce un monitoraggio più preciso ed affidabile.

Xiaomi Mi Kids Watch 4 1 su 4

Xiaomi Mi Kids Watch 4 e Xiaomi Mi Kids Watch 4 Pro sono disponibili per il mercato cinese nelle colorazioni rosa e azzurro al prezzo di circa 115 euro per il modello base, e circa 170 euro per la variante Pro.