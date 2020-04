Poste Italiane pare abbia deciso di proporre un regalo imperdibile ai suoi clienti. La notizia del giorno potrebbe essere questa, ma non ci metteremmo la mano sul fuoco. Si scopre infatti che si tratta soltanto di una fake news. Insomma, la solita truffa.

Sfruttando il momento di debolezza della quarantena e lo scarso cinismo di alcuni utenti gli hacker hanno vestito mentite spoglie dietro la promessa di un iPhone 11 completamente Gratis. Non c’è scampo per chi cade nella trappola dei manigoldi. Prima di aprire quel messaggio faresti bene a dare un’occhiata a cosa viene riportato qui di seguito.

Poste Italiane usata per truffare: il finto regalo mette tutti in guai seri

Al solito si passa per il phishing, termine divenuto di uso comune al tempo di Internet e delle pseudo-offerte adescatrici del web. Tramite un messaggio urgente si comunica di essere stati estratti quali fortunati vincitori di un prize pool molto ambito. Si può avere l’ultimo smartphone Apple senza spendere nemmeno un euro.

Trattasi di fumo negli occhi in quanto emerge subito la presenza di un link chiaramente contraffatto. Pare sia sufficiente fornire i propri dati personali e postali per riuscire a verificare l’identità e ricevere quindi il fantomatico premio. Ed è proprio a causa di tutto ciò che si perde il controllo delle proprie finanze e delle proprie generalità.

I dati estratti dal questionario informativo sospetto vengono rivenduti nel Dark Web mentre l’account postale viene privato di ogni singolo centesimo caricato da stipendi, accrediti e bonifici.

Ci sembra alquanto superfluo dire che Poste Italiane è estranea ai fatti. Il suo buon nome è stato solo usato per accreditare una truffa davvero pericolosa per il nostro denaro e la nostra sicurezza. Considerando che la società non usa email o SMS per comunicare con i clienti è bene osservare un semplice schema chiave: diffidenza – informazione – segnalazione.

Pertanto è consigliabile esaminare la mail (oppure l’SMS), contattare il proprio istituto e chiarire la propria posizione con le autorità denunciando la presenza di una frode. A questo punto si può bloccare il mittente ed eliminare per sempre il pericoloso messaggio.