La primavera di Vodafone non è iniziata con il piede giusto per una serie di clienti. Proprio nel corso di questi giorni, alcuni abbonati stanno verificano la presenza di nuovi aumenti di prezzi per le loro offerte. Se negli scorsi mesi, ad essere colpiti dalle rimodulazioni delle tariffe sono stati principalmente gli utenti con un piano di telefonia fissa, dallo scorso mese di marzo le modifiche sono valide per alcuni clienti di telefonia mobile.

Vodafone, aumenti sino a 4,98 euro per queste ricaricabili

I clienti che in questo mese di Aprile dovranno pagare qualcosa in più rispetto ai prezzi dei presenti mesi sono coloro che hanno attivato in passato le promozioni Vodafone Digital, Special 600 e Special 1000 4GB.

A differenza delle precedenti tornate, le rimodualzioni primaverili del gestore inglese non hanno una tariffa fissa. I costi mensili aumenteranno per gli abbonati da un minimo di 1,50 euro ad un massimo di 4,98 euro. Tutti i consumatori che risultano colpiti da tale provvedimento sono stati già ampiamente avvisati da alcuni SMS informativi della stessa compagnia britannica.

Le modifiche alle ricaricabili sono entrate in vigore a partire dallo scorso 20 Marzo. Ai clienti non è data la possibilità di rifiutare questo cambiamento unilaterale dei prezzi.

Non è questa l’unica novità primaverile per gli utenti di Vodafone. Come vi abbiamo mostrato anche in precedenti approfondimenti, il team commerciale del provider ha deciso di applicare una sovrattassa per tutte le schede SIM non abbinate ad una precisa ricaricabile. Il costo extra in questione è di 5 euro ogni mese