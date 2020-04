È ufficiale, OnePlus ha appena annunciato il lancio del nuovo Pop-Up Store Online, pensato per la Community Europea è disponibile subito dopo il lancio del Keynote Serie 8. Questo permetterà a tutti i fan e ai clienti OnePlus di accedere in anteprima agli acquisti dei nuovi dispositivi dell’azienda. L’entusiasmo per questo nuovo store è all’ennesima potenza. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito alla questione.

Ecco cosa dice lampen e in cosa consisterà questo evento

Il Responsabile della Strategia OnePlus Europa, Tuomas Lampen ha fatto la seguente dichiarazione: Pop-Up è un’opportunità per noi di impegnarci con la nostra comunità, creando un’esperienza speciale relativa all’ultimo lancio. In passato, abbiamo visto incrollabile entusiasmo da parte della nostra Community per gli eventi pop-up che abbiamo organizzato in città come Parigi, Helsinki, Londra, Berlino, Amsterdam, Copenaghen Stoccolma, Roma, Milano, Madrid, Barcellona, Bruxelles e molte altre. Come primo brand digitale, vogliamo portare la stessa esperienza Pop-Up alla nostra comunità, ma con la comodità del rimanere a casa, tenendo a mente la loro salute e il loro benessere. Il Pop-Up Online permette ai membri della Community di essere i primi a possedere OnePlus Serie 8, oltre che a condividere la propria esperienza con il mondo.

Un’altra notizia interessante è che, parte dell’esperienza pop-up on-line, prevede che visitando il sito ufficiale, gli utenti più veloci possano guadagnarsi delle confezioni speciali dei propri device, in edizione limitata, contenenti non solo il dispositivo, ma anche una serie di accessori speciali del brand. I prodotti saranno spediti a partire dal 15 aprile. Per saperne di più su Pop-Up Store e sull’evento di lancio, potete dare un’occhiata a questo link.