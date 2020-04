Il successo di Xiaomi nel settore dei wearable è assolutamente fuori discussione. La conferma di questa affermazione è ulteriormente sottolineato da un nuovo report proveniente da IDC. Sembra infatti che dal 2014 al 2019, il brand cinese sia riuscita a superare i 100 milioni di device spediti.

Si tratta di un risultato incredibile per Xiaomi che non fa che confermare il successo dei prodotti del gruppo. Infatti, il produttore ingloba al proprio interno varie aziende specializzate nella realizzazione dei wearable ma sicuramente il prodotto best seller è la line Mi Band. Il prezzo basso e le funzionalità in linea con i principali competitor top di gamma lo rendono un device da avere assolutamente.

Sta arrivando Xiaomi Mi Band 5?

Il successo della famiglia Mi Band non è solo in Cina, ma a livello globale. Considerando questa situazione, non sorprende scoprire che Xiaomi sta lavorando allo sviluppo di un nuovo wearable. Il lancio potrebbe essere sorprendentemente vicino, infatti, sembra che l’azienda terrà una conferenza il prossimo 3 aprile. Durante l’evento che si svolgerà online, verrà svelato il nuovo device.

Al momento non si hanno dettagli ne informazioni, ma molto probabilmente Xiaomi presenterà il nuovo Mi Band 5. Purtroppo, considerando le poche informazioni disponibili, non è possibile avere la certezza. Il produttore potrebbe anche scegliere di mostrare al mondo solo alcuni render o prototipi e confermare la disponibilità sul mercato in seguito.

Possiamo aspettarci che il Mi Band 5 sarà caratterizzato da un display più luminoso per favorire la lettura sotto il sole. Inoltre ci potrebbero essere anche miglioramenti sulla batteria per aumentare ulteriormente l’autonomia. Non resta che attendere il prossimo 3 aprile per saperne di più.