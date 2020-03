Lo scorso 12 marzo è stato ufficialmente presentato in Cina il RedMagic 5G. Si tratta della nuova generazione di smartphone da gaming che ha l’ambizione di portare il settore ad un nuovo livello. Infatti, il device è caratterizzato da una potenza impressionante e da soluzioni tecniche in grado di far impallidire i rivali.

Finalmente il produttore ha svelato anche la data in cui si apriranno i preordini. Tutti i gamer interessati devono segnarsi sul calendario il prossimo 14 aprile. A partire da questo giorno infatti, il RedMagic 5G sarà disponibile con alcune offerte incredibili. Al momento non si conoscono quali saranno i bonus per il preordine, ma possiamo ipotizzare alcuni accessori legati al gaming.

Ricordiamo che il RedMagic 5G è caratterizzato da un display AMOLED da 6.65 pollici pensato per gli Esport. La caratteristica principale è certamente la tecnologia di refresh rate a 144Hz che lo rende il primo device da gaming al mondo a poterla vantare.

Il System on a Chip scelto per il device è il Qualcomm Snapdragon 865. Questa soluzione permette di sprigionare una potenza incredibile, come dimostrano i risultati ottenuti sulla piattaforma di benchmark AnTuTu. Il sistema inoltre può contare su una memoria RAM in grado di raggiungere fino a 12GB LPDDR5. Lo storage interno invece è affidato alle memorie da 256GB con tecnologia UFS 3.0.

Lo smartphone sarà disponibile all’acquisto sulla pagina ufficiale di RedMagic. Al momento non si conoscono i prezzi di lancio per le varie versioni, ma possiamo aspettarci che saranno competitivi. Inoltre, possiamo ipotizzare che il 14 potrebbero esserci alcune promo legate al lancio ufficiale.