La crisi mondiale che stiamo attraversando appare essere davvero senza precedenti, in tantissimi, proprio per evitare inutili assembranti nei punti vendita, e ridurre al minimo le emissioni PM10, si sono avvicinati alla spesa online con consegna presso il proprio domicilio. Esselunga, per cercare di soddisfare il maggior numero di clienti possibili, ha messo in pratica una promozione davvero invidiabile.

Come ben sapete, ormai i messaggi e gli spot pubblicitari sono tantissimi, le persone più anziane sono le maggiormente sensibili al contagio, per quanto riguarda almeno le probabili complicazioni successive. L’idea di Esselunga è proprio quella di dare priorità ai suddetti utenti rispetto a tutti gli altri (come aveva fatto Carrefour in tempi non sospetti), garantendo il servizio di consegna a domicilio al costo di soli 3.70 euro per gli over 70, pronta a diventare completamente gratuita per i disabili, indipendentemente dalla cifra spesa.

Esselunga: cosa cambia per gli acquisti

L’altra novità in casa Esselunga riguarda prima di tutto il metodo di pagamento, d’ora in avanti non sarà in nessun modo possibile pagare in contanti (proprio per evitare contatti diretti tra fattorino e cliente), si accetteranno pagamenti solamente online tramite carta di credito, tra cui troviamo compresa anche la Fidelity Plus. Al momento risulta essere impossibile il versamento tramite PayPal o servizi bancari online di questo tipo.

Restate in casa e, nei limiti del possibile, approfittate della spesa sul sito, gli assembramenti vanno assolutamente evitati.