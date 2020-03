Sembra che la funzione Autopilota di Tesla sarà presto in grado di riconoscere i semafori. Un video condiviso su Twitter mostra una Tesla che gira attraverso diverse luci verdi e rallenta fino a fermarsi quando rileva un semaforo rosso. Ci sono alcune ipotesi che Tesla includerà la funzione nel suo prossimo aggiornamento del pilota automatico.

Autopilot stopping for red lights! 😱😱😱😱😱🤗🤗🤗 🎉 🥳 let’s goooooooo pic.twitter.com/C95etry3t5 — Third Row Tesla Podcast (@thirdrowtesla) March 26, 2020

Tesla: i veicoli elettrici presto potrebbero essere completamente autonomi, ma restano pericolosi

L’autopilota di Tesla è già in grado di riconoscere altre auto sulla strada e, lo scorso autunno, un aggiornamento gli ha permesso di individuare i coni di traffico. Se usi Navigate sul pilota automatico, il tuo EV pianificherà anche i cambi di corsia per evitare i coni. Naturalmente, probabilmente è meglio non riporre la tua piena fiducia in funzioni come queste. Utenti e gruppi come Consumer Reports hanno innalzato alcune bandiere rosse di pericolo e la National Transportation Safety Board è arrivata al punto di incolpare il software del pilota automatico come fattore che ha contribuito ad almeno un incidente mortale di Tesla.

Tuttavia, Tesla sta spingendo per avere auto completamente a guida autonoma sulla strada presto. Elon Musk in precedenza aveva dichiarato che sarebbero stati pronte nel 2019 e che oltre un milione di robo-taxi sarebbero arrivati ​​nel 2020. È giusto dire che la maggior parte delle scommesse sono cadute per il 2020 a causa del Coronavirus, ma aggiornamenti come la possibilità di fermarsi ai semafori rossi ci fanno pensare che ci stiamo avvicinando all’avvento di veicoli pilotati autonomamente.