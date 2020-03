Si è concluso da poco l’evento di presentazione dei nuovi smartphone Xiaomi della gamma Redmi K30, che ha visto il debutto nel mercato degli smartphone di Redmi K30 Pro e Redmi K30 Pro Zoom Edition. Quest’ultimo, si distingue dal modello standard per la sola presenza di un teleobiettivo da 8 MP con supporto allo zoom ottico 3X, che sostituisce la lente macro da 5 MP di cui invece è dotato Redmi K30 Pro.

Redmi K30 Pro (e Zoom Edition), caratteristiche e prezzi

Redmi K30 Pro è dotato di un ampio schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ e supporto all’HDR10+. Si tratta di un display Notchless, senza notch, appunto, né alcun altro tipo di interruzione, in quanto per la fotocamera frontale è stato optata la tecnologia a comparsa (pop-up camera).

Lo smartphone è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 865, con processore Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) e GPU Adreno 650 e diversi tagli di memoria. Nello specifico, Redmi K30 Pro è disponibile nella variante con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna; 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna; e con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Redmi K30 Pro Zoom Edition, invece, è disponibile nella variante con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, e in quella con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Redmi K30 Pro presenta una quad-camera posteriore con sensore principale Sony IMX686 da 64 MP (EIS, OIS), accompagnato da una grandangolare da 13 MP, un sensore di profondità da 2 MP ed una lente macro da 5 MP. Come anticipato, sul modello Zoom Edition, la lente macro è stata sostituita con un teleobiettivo da 8 MP con supporto allo zoom ottico 3X e zoom digitale 30 X (OIS, EIS, stabilizzazione dell’immagine a quattro assi). In entrambi i casi, la fotocamera frontale per selfie è da 20 MP.

Tra le altre caratteristiche: batteria da 4.700 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W; jack audio da 3,5 mm; WiFi 6; Bluetooth 5.1; NFC; resistenza all’acqua e alla polvere IP53; MIUI 11 basato su Android 10. Redmi K30 Pro sarà disponibile in Cina a partire dal 27 Marzo nelle colorazioni Lunar White, Skyline Blue, Interstellar Purple AG e Space Gray AG ai seguenti prezzi:

Redmi K30 Pro: 6 GB RAM + 128 GB a 2.999 yuan, circa 381 euro al cambio

Redmi K30 Pro: 8 GB RAM + 128 GB a 3.399 yuan, circa 432 euro al cambio

Redmi K30 Pro: 8 GB RAM + 256 GB a 3.699 yuan, circa 470 euro al cambio

Redmi K30 Pro Zoom Edition: 8 GB RAM + 128 GB a 3.799 yuan, circa 483 euro al cambio

Redmi K30 Pro Zoom Edition: 8 GB RAM + 256 GB a 3.999 yuan, circa 509 euro al cambio