Ogni giorno, ormai, gli operatori telefonici Tim, Wind, Tre, Vodafone ed Iliad, costringono i propri clienti a navigare sul web in maniera molto lentamente a causa di una scarsa copertura. La copertura, molto spesso sottovalutata, è infatti un fattore dominante da tenere sempre a mente durante la scelta dell’operatore. Non basta infatti trovare un’offerta super Low Cost poiché, in alcuni casi, quelle offerte vantaggiose non possono essere usate a causa di una continua assenza di segnale.

A quanto pare, quindi, recenti studi hanno constato che in Italia sono solamente due gli operatori che offrono una buona copertura. Scopriamoli di seguito.

Tim, Wind, Tre, Vodafone e Iliad: ecco chi è il migliore

A causa della scarsa copertura offerta da alcuni operatori telefonici, ogni giorno sono migliaia gli utenti costretti a navigare molto lentamente. Capita infatti di compiere un piccolo spostamento e ritrovarsi in un istante con 1 o addirittura 0 tacche di segnale. Per evitare che ciò accada, quindi, bisogna affidare la propria SIM ad un operatore che riesca ad offrirci una valida copertura.

Secondo alcuni studi portati a termine da Opensignal, Barometer e nPerf, sembra che in Italia tra tutti gli operatori solamente due riescono ad offrire una copertura quasi totale della penisola: stiamo parlando di Tim e Vodafone. Con questi due operatori, quindi, anche se doveste spostarvi nei posti più remoti d’Italia, nel 98% dei casi resterete connessi ad Internet.

Per chi fosse interessato, gli studi si sono basati sui seguenti fattori:

Velocità e qualità dello streaming audio e video;

dello streaming audio e video; Livello di latenza;

Velocità in download e upload in 4G;

Velocità in download e upload in 3G.

Attualmente, quindi, i migliori operatori in termini di copertura sono Tim e Vodafone. Ciò non toglie, però, che con l’arrivo del 5G le cose potrebbero ribaltarsi.