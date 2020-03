Apple ha represso le app relative al coronavirus per giorni, ma ora sta chiarendo esattamente cosa accetterà sull’App Store. Il gigante della tecnologia ha pubblicato un aggiornamento che chiarisce le sue regole per l’invio delle app COVID-19 e sono sorprendentemente rigidi. Gli sviluppatori che presentano app dovrebbero essere “entità riconosciute” come enti governativi, istituzioni (educative e mediche), organizzazioni non governative incentrate sulla salute e società “profondamente accreditate” nella salute. Apple rifiuterà definitivamente qualsiasi app di intrattenimento a tema coronavirus.

Apple: molte app vengono scartate anche se sono sviluppate da creatori ben intenzionati

La società sta inoltre incoraggiando gli sviluppatori a contrassegnare le loro app di coronavirus come “urgenti” per garantire un rilascio tempestivo sull’App Store. Governi, scuole senza scopo di lucro e scuole accreditate non devono pagare quote annuali per gli sviluppatori se intendono rilasciare app gratuite, ha osservato Apple. Ci sarà quindi anche questa opportunità per loro.

Apple non è il solo a tenere d’occhio le app dannose. Google ha recentemente affermato che le sue attuali norme sul Play Store vietano le pubblicazioni di sfruttamento e fuorvianti . Tuttavia, l’approccio di Apple è notevolmente più mirato. Vuole eliminare il potenziale per le app fasulle che parlano del coronavirus ove possibile, anche se ciò significa scartare le app da alcuni creatori ben intenzionati. È un compito molto arduo, ma serve a salvaguardare gli utenti da una spietata disinformazione che c’è attorno a questa pandemia.