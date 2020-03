Vodafone Italia sta provando a far fronte all’emergenza coronavirus nel miglior modo possibile e in questi giorni ci ha messo del suo. A tutti gli utenti ha scelto di regalare giga illimitati per un mese, proprio in vista del luna periodo di isolamento a cui tutta la penisola è stata sottoposta.

Allo stesso tempo non si ferma la campagna promozionale che vede le tre migliori offerte ancora sul mercato e con prezzi mai visti prima. L’obiettivo è quello di recuperare qualche utente, soprattutto quelli che gli sono stati rubati dall’India durante i mesi scorsi. Per tale motivo sul mercato sono ora disponibili le tre migliori Special Minuti con tutto compreso nel prezzo.

Vodafone ha scelto di lanciare le sue migliori offerte in assoluto ma solo per poco tempo, ecco i dettagli

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB