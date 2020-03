La piattaforma di messaggistica istantanea Whatsapp ha innumerevoli avversari, ma a quanto pare una nuova applicazione è preferita da tantissimi utenti: Signal. La sicurezza oggi giorno è molto importante e con la tecnologia avanzata di oggi a volte è messa in secondo piano, ma non per Signal.

Questa nuova piattaforma di messaggistica istantanea è fortemente sponsorizzata da un esponente molto legato alla privacy, Edward Snowden, perché permette agli utenti una sicurezza nettamente maggiore rispetto alle altre piattaforme disponibili sul mercato. Ecco tutti i dettagli nel paragrafo successivo.

Signal incredibilmente sicura: ecco la nuova applicazione per comunicare

L’applicazione Signal è ideata appositamente per fornire un’alta sicurezza e una privacy per tutte le conversazioni. E’ disponibile gratuitamente sull’App Store e sul Play Store senza sottoscrivere alcun tipo di abbonamento ed è molto intuitiva e facile da utilizzare.

Tutti coloro interessati a scaricarla, possono scambiare in totale sicurezza messaggi di testo, audio, foto, documenti, allegati e via dicendo. La particolarità di questa piattaforma sono i cosiddetti messaggi a tempo, una funzione che permette di inviare delle chat e autodistruggersi in un tempo previsto dal mittente.

Anche le chiamate prevedono una sicurezza maggiore e godono di un’ottima qualità audio. Sia quelle in entrata che in uscita sono sicure perché anche esse godono della crittografia end to end in una qualità decisamente migliorata. Difatti, soltanto mittente e destinatario possono accedere alle chiavi di sicurezza così nessuna telefonata può essere intercettata.

Insomma sarà una vera e propria sfida per la piattaforma di messaggistica istantanea Whatsapp visto le lamentele da parte di molti utenti per la poca privacy e sicurezza delle proprie conversazioni.