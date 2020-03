AnTuTu è uno degli strumenti di benchmark più popolari e utilizzati in ambito mobile. E poiché molti telefoni vengono testati regolarmente, è logico che il suo database di smartphone e le loro prestazioni riflettono in qualche modo il quadro reale del mercato. La lista dei 10 migliori smartphone Android su AnTuTu per febbraio 2020 è stata appena annunciata.

L’elenco mostra che, oltre agli smartphone Huawei 5G come Huawei Mate 30 5G, Samsung Note 10+ 5G, VIVO NEX 3 5G e Xiaomi Mi 10 Pro che dominano la parte alta della classifica, ci sono anche smartphone 4G come Meizu 16th, 16th Plus e 16s Pro nell’elenco.

Android, ecco l’elenco dei migliori 10 smartphone secondo Antutu

La serie Meizu 16th è stato un grande successo per la società. Quando è stato rilasciato, ha ricevuto molti elogi in termini di design, configurazione e prezzo. Il 16s Pro è l’ultimo fiore all’occhiello della compagnia e supporta la connettività 4G. Entrambi i device sembrano essersi guadagnati un posto a metà classifica grazie al loro hardware.

Il Meizu 16s Pro utilizza lo schermo Super AMOLED da 6,2 pollici di Samsung con una risoluzione di 2232 × 1080 e una frequenza di campionamento touch a 160Hz. In termini di configurazione, Meizu 16s Pro è dotato di processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus. L’intera serie include una memoria UFS 3.0, una fotocamera frontale da 20 MP, una combinazione di sensori Sony IMX586 + Sony 20MP IMX350 + Sony 16MP IMX481 da 48 MP.

Sebbene la presenza dei device Meizu nell’elenco sia sorprendente, ci sono modelli che ci aspettavamo di vedere. Huawei Mate 30 5G è in testa alla lista ed il Samsung Galaxy Note 10+ 5G sta dietro di esso. Al terzo posto, invece, troviamo il VIVO NEX 3 5G. È interessante notare che la classifica è stata stilata in percentuali piuttosto che in punteggi.