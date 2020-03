La situazione Coronavirus in Italia si fa sempre più complessa ma, fortunatamente, il sistema sanitario Italiano pare tener sotto controllo i casi positivi. Sono in molti ad urlare al “No Panic” ma, purtroppo, la preoccupazione aumenta ogni giorno di più. Tutto ciò è principalmente dovuto ai telegiornali che, da un mese a questa parte, utilizzano titoli sempre più pesanti legati al virus. La psicosi è quindi in atto tant’è che, negli ultimi giorni, farmacie e supermercati sono stati presi d’assalto per far scorta di mascherine e gel disinfettante. Tutto ciò ha quindi un’impatto devastante sul settore economico che, come possiamo facilmente immaginare, è in forte perdita. Come mai, però, il costo della benzina è rimasto, almeno per il momento, invariato? Scopriamolo di seguito.

Coronavirus: i mercati hanno perso valore, ma non quello della benzina

Nelle ultime settimane tutti i principali mercati stanno vivendo una forte situazione di crisi. Da alcuni giorni, infatti, le principali borse mondiali continuano a chiudere in rosso, bruciando quotidianamente migliaia di miliardi di dollari. A discapito del pensiero popolare, però, il costo della benzina è diminuito e, a tal proposito, sono in molti gli Italiani che si sono chiesti il motivo.

Secondo quanto riportato da Altroconsumo, il mercato del petrolio è in forte ribasso, con un decremento che si attesta intorno al 25%. Ciò è dovuto quindi allo shock che stanno vivendo le borse, causato appunto dalla situazione del COVID-19. Proprio per questo motivo, quindi, la benzina sta affrontando un importante calo dei prezzi. Una buona notizia, quindi, che rallegra gli Italiani in queste giornate difficili.