Connessioni sempre più veloci e smartphone sempre più performanti hanno permesso al mobile Gaming di diffondersi rapidamente, coinvolgendo giocatori di tutto il mondo, che possono in questo modo sperimentare una nuova esperienza di gioco. Quella in mobilità, tascabile e portatile, appunto, che rende possibile accedere ai mondi virtuali Online pressoché ovunque, purché in presenza di una Rete.

Non tutti, però, possono godere di connessioni super-veloci e di smartphone le cui caratteristiche permettono di eseguire fluidamente anche i giochi più pesanti. Per cui, chi non è in possesso di uno smartphone più recente o non dispone di una connessione LTE o WiFi veloce, rischia di vivere un’esperienza di gioco frustrante o del tutto inesistente, dal momento in cui molti giochi possono non essere supportati dai device più datati.

Google lancia GameSnacks, una piattaforma che rende il mobile Gaming accessibile a tutti

Per rendere il mobile Gaming un’esperienza accessibile a tutti, Google ha lanciato GameSnacks, una piattaforma che raccoglie diversi giochi basati su HTML5 e che sono, pertanto, facilmente e velocemente eseguibili non solo sugli smartphone, ma anche da tablet e PC con sistemi operativi e caratteristiche meno recenti.

Certo, i titoli disponibili su GameSnacks non saranno certamente così grandi e complessi come quelli che si possono trovare attualmente sul Play Store di Google, ma concedono qualche istante di divertimento a chi vuole impegnare il proprio tempo morto con un’attività poco impegnativa, pur non essendo in possesso di uno smartphone top di gamma o di una connessione velocissima. Per eseguire velocemente i giochi di GameSnack, nel caso di uno smartphone o di un tablet (Android o iOS) basterà, per esempio, a malapena 1 GB di RAM ed una velocità di connessione inferiore ad 1 Mbps.

Al momento, Google sta collaborando con sviluppatori come Famobi, Inlogic Games, Black Moon Design, Geek Games e Enclave Games, per portare i loro giochi su GameSnack. Intanto, il colosso di Mountain View invita chiunque abbia tra le mani un gioco basato su HTML5 di unirsi al progetto compilando l’apposito form sul sito ufficiale dedicato alla piattaforma.