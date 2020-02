League of Legends rappresenta quella tipologia di gioco a cui tutti dovrebbero giocare. In un mondo dove c’è confusione e complessità attorno ai videogiochi MOBA, c’è qualcuno che ha bisogno di spiegazioni per togliersi tutti i dubbi e la confusione e iniziare a giocare con serenità e attenzione. Twitch spera di aiutarti a risolvere questo problema con una nuova estensione che dettaglia le varie fasi di una partita in qualsiasi momento. Questo strumento è stato implementato con la speranza che possa rendere il gioco più semplice da imparare, oltre che a fornire una maggiore interazione tra gli streamer e gli spettatori.

League of Legends: l’estensione aiuta gli streamer a giocare meglio

Quando uno streamer di League of Legends installa questa estensione, sarà in grado di vedere un pannello interattivo che mostra il tabellone delle partite, le statistiche di gioco dello streamer, la cronologia delle partite e altre informazioni utili. L’interfaccia presente quattro schede. Questa parte dell’estensione di consente di vedere l’ordine con cui la persona, che in quel momento sei interessato a guardare, ha potenziato le sue abilità. Ti consente anche di vedere gli oggetti che ha acquistato. Una delle caratteristiche interessanti è che puoi vedere una sequenza temporale della creazione degli oggetti dello streamer. In questo modo puoi avere un’idea di quando dovresti mirare ad acquisire determinati oggetti. Lo strumento risulta molto utile anche per la raccolta di informazioni importanti su alcuni aspetti del gioco. È utile perché si evita di aspettare che la persona che stiamo guardando giocare ci dice qualcosa che ci può interessare.

In quasi ogni momento della giornata, League of Legends è una delle attrazioni più popolari su Twitch, quindi è facile capire perché la società ha fatto di tutto per costruire questo fantastico strumento.