Gli smartphone 5G ormai sono sul mercato da più di un anno mentre l’infrastruttura dedicata a questa rete di ultima generazione deve ancora raggiungere uno stato accettabile. Detto questo, questi dispositivi vengono comunque venduti e il mercato prediletto sembra essere proprio la Cina. Non c’è molto da stupirsi considerando l’impegno delle società cinesi verso tale tecnologia.

Secondo l’ultimo rapporto rilasciato da Counterpoint Research, il suddetto paese ha registrato il 48% di tutte le spedizioni globali per quanto riguarda gli smartphone 5G. Internamente il mercato è stato dominato ancora una volta da Huawei che con l’aggiunta di Honor ha raggiunto il 74% delle vendite totali.

Il rapporto indica anche che il 2019 è stato un anno difficile per le vendite interne. Il calo è stato dell’8% e l’unica compagnia che non ha registrato un calo è stata proprio Huawei. Ha registrato un aumento del 28%, al contrario di Apple e Xiaomi che hanno visto una diminuzione rispettiva del 26 e 22%.

Gli smartphone 5G

Se in Cina è ancora una volta Huawei a dominare, il mercato globale degli smartphone 5G è il regno di Samsung. Il colosso sudcoreano ha registrato il 40% di tutte le spedizioni e le previsioni vedono una stima in crescita rispetto al 2019, per lo meno in questo prima parte dell’anno.

Il motivo della crescita nel prossimo periodo è da ricercare nell’epidemia di Covid-19 la quale sta danneggiando il reparto industriale cinese, e quindi anche quello degli smartphone. In ogni caso, per ogni anno che passa, gli smartphone 5G saranno sempre più popolari e non ci vogliono degli esperti per sottolineare questo aspetto. Chissà chi vincerà la gara.