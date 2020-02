L’azienda cinese Vivo ha in mente di portare quest’anno diversi nuovi smartphone. tra questi, ci sarà anche il prossimo Vivo Z6 5G, uno smartphone che apparterrà alla fascia medio-alta del mercato. Stando a quanto trapelato nel corso delle ultime ore, il device arriverà ufficialmente il prossimo 29 febbraio.

Vivo Z6 5G: ecco le future specifiche tecniche

Il nuovo targato Vivo sarà il successore del Vivo Z5 che è stato presentato per il mercato cinese a luglio 2019. Tramite alcune immagini teaser ufficiali postate sul social cinese Weibo, l’azienda ha già rivelato quale sarà il design del terminale e alcune caratteristiche tecniche.

Stando alle immagini in questione, il nuovo Vivo Z6 5G avrà un design con un display forato (un piccolo foro posto sul lato destro del pannello) e una quad camera posteriore posta in una zona rettangolare in stile Honor V30 e Samsung Galaxy A51. Oltre alle fotocamere, sul retro del dispositivo è presente un sensore biometrico fisico e questo significa che avremo un display LCD e non AMOLED.

Lato prestazionale, troveremo come processore il SoC Snapdragon 765G di Qualcomm che supporterà la connettività 5G anche in modalità dual mode. Come batteria, infine, avremo ben 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 44W. Rispetto al suo predecessore, quindi, ci sono non poche novità e upgrade. Lo scorso Vivo Z5, infatti, disponeva sul retro di una tripla fotocamera con un sensore fotografico da 48 megapixel e aveva come processore il SoC Snapdragon 712 di Qualcomm. Anche il design era diverso, dato che qui avevamo un display con notch a goccia.