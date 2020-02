Ci sono persone provenienti da ogni parte del mondo che amano follemente il videogame ideato e sviluppato da Niantic Labs, Pokémon Go. Si tratta di un gioco disponibile sia per le piattaforme Android sia per quelle Apple e non prevede alcun tipo di costo.

L’obiettivo dello sviluppatore è quello di offrire un videogame innovato e grazie all’aiuto del suo team riesce a portare il gioco sempre ad un livello successivo. I players sono abituati a ricevere periodicamente notifiche di aggiornamento poiché spesso la squadra di sviluppo introduce dei nuovi eventi e delle nuove funzioni sotto il comando di Niantic Labs. A tal proposito, eccovi svelati alcuni dettagli interessanti del nuovo aggiornamento nel paragrafo qui di seguito.

Pokémon Go si aggiorna: ecco quali sono le novità in arrivo

Arrivano delle grandiose novità per tutti coloro che hanno completato le sfide dedicate al Team Rocket poiché possono accedere a delle nuove sfide. Fino a fine Febbario, i players, possono essere chiamate in qualsiasi momento per sconfiggere Giovanni, il famigerato del team Rocket, avendo anche la possibilità di catturare uno dei Pokémon leggendari: Raikou.

Inoltre, dal primo di Febbraio al primo di Marzo i player possono ottenere con un bonus di caramelle Woobat, il Pokémon di doppio tipo Psico/ Volante. Fino il 25 Febbraio, invece, a prendere il possesso dei raid a cinque stelle è Tornadus, Pokémon leggendario di tipo volante.

Le novità per i players non finiscono qui perché Niantics Labs ha deciso di introdurre l’evento in occasione dell’amicizia così da far crescere molto più velocemente i livelli di amicizia e per ricevere il doppio delle caramelle dagli scambi è necessario possedere la metà di polvere delle stelle. Tale evento è previsto per il 21 di Febbraio, mentre il termine è previsto per il 24 di Febbraio.