Trony atterra le offerte di Unieuro con il lancio del volantino chiamato Sconto IVA, la perfetta occasione per acquistare i prodotti più desiderati, senza doversi preoccupare di scegliere solo ed esclusivamente i modelli precedentemente indicati dall’azienda o dalla campagna promozionale stessa.

La soluzione che andremo a raccontarvi è attualmente attiva, lo sarà fino al 1 marzo 2020, in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. L’acquisto, difatti, dovrà essere completato fisicamente in negozio, con anche la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, con addebiti fissi direttamente sul conto corrente dell’utente (attenzione però, sarà necessario superare un livello minimo di spesa e la valutazione d’affidabilità creditizia).

Il nostro canale Telegram ogni giorno regala decine e decine di codici sconto Amazon gratis, scopriteli direttamente a questo link.

Volantino Trony: lo Sconto IVA è davvero interessante

Al centro del volantino Trony troviamo comunque il cosiddetto Sconto IVA, ovvero la possibilità di ricevere uno sconto del 18,03% sul prezzo di listino del prodotto acquistato, indipendentemente dal modello scelto. L’idea non è innovativa né unica nel suo genere, l’avevamo già vista in passato, ma resta comunque molto interessante; è bene sottolineare come non sia mai accaduto che la riduzione fosse a tutti gli effetti del 22%, in quanto tecnicamente si parla di scorporo dell’IVA, corrispondente proprio al 18,03%.

I prezzi da cui poi dovrete andare a scontare il tutto saranno però pari al listino del periodo, se qualche settimana fa li avevate visti già ribassati, sappiate che dovrete assolutamente rinunciarvici. Tutti i dettagli sono disponibili a questo link.