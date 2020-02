NVIDIA e altre aziende importanti stanno perdendo molto denaro

NVIDIA: i problemi gravi che ha portato il coronavirus anche a tutte le altre aziende di punta

NVIDIA ha rinunciato a partecipare al MWC 2020 a causa di problemi di sicurezza relativi al coronavirus prima che l’organizzazione dietro l’evento decidesse di cancellarlo del tutto. Tuttavia, non è l’unico impatto tangibile che il virus ha avuto sul settore. Apple ha dovuto chiudere tutti i suoi negozi al dettaglio nella Cina continentale per “abbondanza di cautela”. E poiché molte aziende tecnologiche hanno fabbriche nel paese, anche la loro produzione è stata influenzata. Lo scoppio ha provocato ritardi nella produzione e nella spedizione di Nintendo Switch in Giappone e ha ritardato la riapertura delle fabbriche di Foxconn (principalmente note per essere un fornitore Apple) dopo le estese festività del capodanno lunare.

Per quanto riguarda il resto del rapporto, NVIDIA afferma che le sue entrate per l’anno fiscale 2020 sono state di $ 10,92 miliardi, in calo del 7% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, le sue entrate per il quarto trimestre conclusosi il 26 gennaio 2020 sono pari a $ 3,11 miliardi. È aumentato del 41% rispetto a $ 2,21 miliardi l’anno precedente, grazie alle sue tecnologie e ai suoi prodotti orientati al gioco e al crescente interesse mondiale per l’intelligenza artificiale.