Il Fuoritutto torna a fare capolino nel volantino Unieuro portando con sé una infinità di prezzi bassi e di sconti da saper cogliere al volo, a patto che prima abbiate provveduto a confrontare le offerte con quanto è possibile trovare sul mercato.

La campagna promozionale prova a bissare il successo ottenuto con il Fuoritutto 1.0 delle scorse settimane, rinnovando in parte le proposte, ed allo stesso tempo applicandone di nuove ed ugualmente interessanti. Gli acquisti possono essere effettuati su tutto il territorio nazionale e sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica, le spese di spedizione sono sempre da aggiungere al prezzo effettivamente mostrato a schermo.

Volantino Unieuro: il risparmio è notevole per tutti

L’attenzione del volantino Unieuro, al netto di alcune offerte sui dispositivi di casa Apple (come iPhone 11 Pro a 1129 euro o iPhone Xr a 679 euro), si è focalizzata interamente su modelli appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato della rivendita di elettronica. Ecco allora che l’utente potrà approfittare di sconti interessanti su Asus ZenFone Max Pro M2 in vendita a 169 euro, passando per Huawei P30 Lite New Edition a 359 euro, oppure anche l’ultimo e buonissimo Motorola Moto G8 Plus commercializzato alla modica cifra di 229 euro.

Naturalmente la campagna promozionale comprende e coinvolge anche categorie merceologiche differenti, non potendole riassumere interamente nel nostro articolo, abbiamo integrato poco sotto le pagine del volantino Uniuero, in modo che abbiate la possibilità di sfogliarle direttamente.