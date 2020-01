WhatsApp: uno nuovo aggiornamento incredibile arriva per tutti

Il mondo WhatsApp è costantemente alimentato non solo dagli utenti, ma anche dalle tante novità che gli sviluppatori pensano ed apportano. Da diverso tempo infatti gli aggiornamenti risultano essere la benzina che va a mettere in moto il motore che di chilometri ne ha percorsi già tantissimi.

Non a caso WhatsApp è l’applicazione più utilizzata al mondo, con oltre 1,5 miliardi di persone che vanno a comporre un pubblico mai come in questo caso enorme. Lo stesso pubblico però risulta molto esigente, dal momento che spesso e volentieri le lamentele arrivano numerose. Diverse persone infatti hanno lamentato riguardo all’ultimo aggiornamento l’assenza di novità tangibili. L’update che WhatsApp ha rilasciato è sembrato operare solo sotto il cofano, proprio per migliorare quella che è la sicurezza. Ora però un nuovo aggiornamento, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe arrivare a breve.

WhatsApp, un nuovo tipo di messaggi potrebbe arrivare presto a far parte della nostra piattaforma di messaggistica istantanea

Il tempo ci ha insegnato che WhatsApp a sempre un nuovo aggiornamento in serbo per gli utenti. A quanto pare alcune indiscrezioni, purtroppo non ancora verificate, starebbero parlando di un nuovo update pronto ad apportare alla chat nuovo tipo di messaggi.

Proprio come l’applicazione rivale Telegram, WhatsApp sembrerebbe avere in mente di lanciare i nuovi messaggi video. Questi sono esattamente come le note vocali, almeno per quanto riguarda il metodo di registrazione. Su Telegram infatti basta fare swipe sul microfono dedicato alle note vocali per far apparire una videocamera. Tenendo premuto questo nuovo tasto si potrà registrare una nota video, la quale sarà pronta una volta rilasciato lo stesso tasto. Faremo nuove verifiche in questi giorni per verificare l’attendibilità di tale notizia.