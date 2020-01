Come sempre la Lego non si fa scappare le buone occasioni per dimostrare la versatilità dei suoi prodotti, variando e spaziando in ogni genere di impresa quando si tratta di modellini costruiti con i mattoncini più famosi del mondo. Abbiamo già parlato dell’iniziativa Lego Ideas che prevede di lanciare sul mercato i modelli proposti e progettati dagli utenti appassionati, a patto di raggiungere un numero minimo di votazioni tali da poterlo mettere in produzione.

Cosa sappiamo sul futuro modellino Cybertruck

Dopo l’ultima geniale progettazione del modellino della International Space Station lanciata in orbita, Lego dimostra di saper stare al passo con la tecnologia anche questa volta. Il progetto della Tesla Cybertruck prenderà probabilmente vita dopo aver ricevuto oltre i 10.000 voti da parte degli utenti appassionati. Questo è infatti il numero minimo di voti che un progetto deve ricevere per essere poi esaminato e messo in produzione.

Il nome d’arte del costruttore di questo modellino in miniatura del Cybertruck è BrickinNick che, dopo aver ricevuto oltre i 1.000 consensi in 3 giorni, si è apprestato a costruire il modellino in questione per presentare il progetto in una live streaming su Twitch durata 24 ore! Il ragazzo è un grande fan sia dei Lego che dello stile cyberpunk e di Tesla, una combo perfetta per realizzare un mini-fuoristrada del genere. Tanto è stato positivo il feedback, che BrickinNick ha deciso poi di aggiungere al suo progetto anche le due miniature di Elon Musk (CEO della Tesla) e Franz von Holzhausen (designer di Tesla), nonché una versione in scala del CyberQuad. Nell’attesa della conferma ufficiale da parte dell’azienda, BrickinNick ha lasciato un video tutorial in cui spiega come costruirlo!