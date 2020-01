In questi giorni, con l’arrivo delle bollette di gennaio, i clienti Vodafone stanno scoprendo nuove rimodulazioni contrattuali per alcuni determinati contratti relativi alla telefonia domestica.

Le modifiche dei prezzi riguardano ancora una volta alcuni abbonati che hanno un piano per la Fibra Ottica e per ADSL. L’andamento di questo inizio dell’anno è quindi speculare alla strategia commerciale intrapresa dalla stessa Vodafone nel corso del 2019.

Vodafone cambia i prezzi nel mese di gennaio: ecco le novità per i clienti

I nuovi aumenti tariffari si iscrivono nello stesso filone delle scorse operazioni autunnali. Ricordiamo che soltanto a settembre, Vodafone ha modificato numerosi contratti sempre per Fibra Ottica e ADSL con un aumento di prezzo sulle spese mensili.

Le nuove rimodulazioni di prezzo sono partite dallo scorso 8 Dicembre. Proprio come nel mese di settembre, le offerte interessate dalle modifiche unilaterali dei contratti sono le Internet Unlimited ed Internet Unlimited+.

Anche il valore dei rincari è speculare. Per alcuni utenti sono previsti aumenti di prezzo per due euro ogni trenta giorni, in confronto ai precedenti costi in bolletta.

Considerato la data di cambio per i listini, tanti utenti stanno scoprendo la presenza di questi cambiamenti proprio nel mese di gennaio. Nonostante ciò, Vodafone nel corso delle scorse settimane si è premurata di avvisare ogni clienti interessato dal provvedimento.

Visto che il termine ultimo dell’8 Dicembre è trascorso oramai da tempo, non è più possibile richiedere la disdetta senza il pagamento delle penali. Allo stato attuale, non sono nemmeno previsti servizi extra offerta da Vodafone come compensazione per i rincari.