Il volantino Trony recentemente pensato per la regione Sardegna prova a lasciare “di stucco” tutti i consumatori italiani, proponendo al proprio interno un regalo assolutamente da non perdere, oltre che naturalmente tantissime offerte interessanti.

Prima di tutto è bene ricordare che la soluzione correntemente commentata nel nostro articolo è attiva solo ed esclusivamente nei negozi della Sardegna, non online sul sito ufficiale o altrove. Coloro che potranno recarsi personalmente in negozio ed acquisteranno un elettrodomestico da almeno 349 euro (tra quelli contrassegnati), potranno ricevere direttamente in cassa la macchina da caffè Lavazza Jolie con 128 capsule incluse (il prezzo complessivo dell’omaggio è di circa 128 euro). La consegna sarà immediata, non verrà spedita a casa, né sarà necessario attendere un determinato intervallo di tempo.

Volantino Trony: il Samsung cashback miete vittime

Il volantino Trony è sicuramente uno dei massimi esponenti del cosiddetto Samsung Cashback, ergo la possibilità di ricevere un rimborso direttamente sul proprio conto corrente con l’acquisto di uno smartphone a scelta tra Galaxy S10 e Galaxy Note 10. L’iter da seguire non è per nulla complicato o impegnativo, prima di tutto è necessario acquistare uno (o entrambi) dei modelli in negozio pagandolo rispettivamente 749 o 979 euro.

Fatto questo, sarà necessario registrare il modello scelto su Samsung Members entro il 14 febbraio inserendo tutti i dati d’acquisto; una volta completato il procedimento, in brevissimo tempo riceverete il rimborso del valore di 150 o di 200 euro, direttamente sul conto corrente, andando effettivamente a pagare il prodotto 599 o 779 euro.