Altro allarme per i consumatori di tutta Italia. Sono giunte numerose segnalazioni di persone truffate sui contratti di telefonia fissa (fibra e ADSL) da falsi call center che si spacciavano per operatori commerciali di TIM, Vodafone, Wind Infostrada e Fastweb. Il grimaldello per mettere il seme del dubbio consisteva nell’allarmare gli utenti circa una presunta rimodulazione delle condizioni contrattuali della propria offerta.

Una volta colta l’attenzione della potenziale vittima, il criminale telefonista può proporre soluzioni utili a evitare questo aumento improvviso in bolletta, ma il più delle volte si tratta di siglare contratti con altri gestori andando per giunta a pagare di più.

Le segnalazioni provengono particolarmente da alcuni clienti Vodafone fibra o ADSL, vista l’incidenza di vittime colpite dai falsi call center, ma non è da escludere che anche tutti i clienti degli altri operatori siano coinvolti in questa clamorosa truffa.

Truffe su tariffe fibra e ADSL: attenzione alle false rimodulazioni

Le scuse per giustificare le presunte rimodulazioni sui contratti di fibra e ADSL sono diverse, ma il risultato è sempre lo stesso ovvero aumenti fino a 15 euro al mese in più se avete abboccato alle tariffe proposte dal call center falso sfruttando informazioni non veritiere.

Vodafone dal canto suo non ha comunicato alcuna rimodulazione né ora né in futuro, e nel caso vi foste accorti che siete sotto scacco di un ingannatore al telefono, agganciate subito la conversazione e segnalate la questione all’operatore con cui avete sottoscritto il contratto. Sarebbe utile informare anche la Polizia Postale e/o in genere le associazioni dei consumatori.

Per una maggiore sicurezza è sempre conveniente contattare di persona il servizio clienti del proprio operatore per chiedere informazioni in merito.