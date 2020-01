La Play Power Digital 60GB di 3 Italia torna in auge proponendosi come più valida alternativa alle nuove promozioni proposte dagli operatori virtuali nell’ultimo periodo, il prezzo è in linea con le aspettative dei consumatori, ed i contenuti sono davvero di altissimo livello.

L’accesso non è, purtroppo, alla portata di tutti, ma risulta essere disponibile in esclusiva per coloro che si ritrovano in possesso di una SIM ricaricabile di un operatore virtuale (o MVNO), ad esclusione di Ho.Mobile e Kena Mobile. L’attivazione è possibile solamente dal sito ufficiale, non prevede alcun tipo di vincolo contrattuale (si potrà richiedere la portabilità in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi), e prevede un costo fisso di 20 euro con 20 euro di credito residuo incluso.

3 Italia: la promozione attivabile dal sito ufficiale

Al suo interno 3 Italia ha posizionato ben 60 giga di traffico dati alla velocità del 3G/4G, affiancati da 200 SMS da inviare come e quando si vuole, nonché illimitati minuti per telefonare ad ogni numero di telefono.

Il costo fisso mensile è pari a 6,99 euro, l’addebito è previsto direttamente sul credito residuo della SIM collegata, non sarà possibile richiedere l’addebito su conto corrente o similari. La promozione è accessibile solamente sul sito ufficiale dell’operatore telefonico, non può essere in nessun modo richiesta nei punti vendita in Italia o altrove.

La navigazione è al massimo in 4G, ma potrebbe essere a pagamento (anche se dovrebbe essere gratis per tutti i nuovi utenti fino al 19 gennaio 2020), in caso contrario sarà necessario versare un contributo fisso di 1 euro al mese a tempo indeterminato.