Gli utenti alla ricerca di una delle migliori offerte in assoluto per il rapporto qualità/prezzo effettivamente proposto, devono necessariamente appoggiarsi a Kena Mobile, in particolar modo alla rinomata Kena 5.99 Flash, la soluzione ad oggi distribuita in versione operator attack.

Esattamente come Wind, Vodafone e TIM, anche l’operatore semi-virtuale di proprietà di quest’ultima ha iniziato a “strizzare” l’occhio verso le offerte destinate ad una ristretta cerchia di consumatori. Dalla pratica è nata la Kena 5.99 Flash, promozione distribuita ad uso esclusivo dei possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale (ad esclusione comunque di ho.Mobile, NoiTel, Rabona Mobile o NT Mobile).

Il consumatore che vi potrà accedere, inizialmente dovrà versare un contributo di 5 euro con 5 euro di credito residuo, il canone fisso sarà di 5,99 euro al mese con pagamento tramite quest’ultimo, a partire però dal secondo rinnovo (i primi 30 giorni sono gratis).

Kena Mobile: cosa contiene l’offerta

All’interno dell’offerta troviamo un bundle davvero invidiabile, parliamo infatti di 70 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione possibile, di minuti illimitati da poter utilizzare per telefonare ad ogni numero di telefono, nonché di SMS senza limiti da spedire a chiunque si desideri.

La navigazione, ci teniamo a ricordarlo, risulta essere limitata a massimo 30Mbps in download sotto rete telefonica TIM, e 5.76Mbps in upload. I valori indicati non potranno mai essere superati, nemmeno con smartphone abilitati al 5G o pagando cifre aggiuntive; ricordiamo infine che non è presente alcun vincolo contrattuale di durata, l’utente potrà abbandonare l’azienda senza pagare alcun tipo di penale.