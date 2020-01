WhatsApp: su questi smartphone da questo 2020 l'app non funziona più

La questione sta assumendo ormai caratteri internazionali, dal momento che si parla di tutti i dispositivi che ben presto non sopporteranno più WhatsApp al loro interno. Stiamo parlando di una lista davvero ampia, sia per quanto riguarda gli smartphone Android che quelli di casa Apple con a bordo iOS.

In molti stanno facendo confusione, ma bisogna sapere che dal 1 febbraio 2020 il supporto terminerà ufficialmente per diversi smartphone. Ovviamente però c’è da considerare che questa nuova misura che il colosso attuerà non sarà per nulla ampia. Rispetto al numero di smartphone sul mercato, sarà davvero esiguo l’impatto che la faccenda avrà sugli utenti. Com’è stato già dichiarato qualche tempo fa, i dispositivi con abbordo Android 2.3.7 o versioni precedenti non funzioneranno più su WhatsApp a partire dal 1 febbraio.

Per iOS la questione è più semplice: tutti gli smartphone con iOS 7 o precedenti non avranno più il supporto da parte della nota app di messaggistica.

WhatsApp: ecco la lista di tutti gli smartphone Android che non avranno più il supporto da parte dell’app

Ovviamente non c’è da scandalizzarsi, dato che questi dispositivi sono arrivati tra il 2011 e il 2012. Ovviamente ecco a voi la lista con tutti gli smartphone che abbandoneranno il supporto: